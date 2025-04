Kohalik bänd avaldab debüütalbumi

Omanäolised eesti- ja ingliskeelsed palad, mis on kastetud mõnusasse rock’i, funk’i ja indie-kastmesse ootavad kuulamist. Muusika, mille juured ulatuvad juba kümnendi taha, mil väikeses Kesk-Eesti alevis Järva-Jaanis käidi peale kooli kohalikus kultuurimajas jämmimas ja bändi tegemisega algust tehti. Sellest on välja kasvanud midagi palju suuremat ning entusiasm bändimuusikat teha pole kustunud – see on viinud albumi valmimiseni.