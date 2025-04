Järvamaa noormuusik jäi võistumängimisel silma

Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja Tarmo Noormaa hinnangul muutub meie noor pärimusmuusikute põlvkond iga aastaga järjest tugevamaks. “Mul on kolm rõõmu, mida ma täna tundsin. Esimene on rõõm esivanematelt meile pärandatud muusika üle – see esteetiline nauding, mis ma teie mängust sain, see oli nii võimas! Teiseks: nii karismaatilised, enesekindlad, traditsiooniteadlikud, juurtetunnetusega noored muusikud – nii uhke tunne oli teid laval näha. Kolmandaks, kui Eesti Pärimusmuusika Keskuse juhataja – see Ait on ju tegelikult loodud pärimusmuusikute koduks. Kõik pärimusmuusikud peaksid ennast tundma siin nagu tuleksid koju tagasi. Ja mina tunnengi, et nüüd on kõik lapsed koju tulnud. Mul on nii hea meel teid siin näha,” avaldas Noormaa autasustamisel.