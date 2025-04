Järvalased annetasid huvitava koguse toidaineid

Järvamaa Toidupanga koordinaator Marko Sepp andis teada, et kahe päevaga koguti 999 kg erinevaid toiduaineid. „Traditsiooniliselt oli annetuste seas kõige rohkem kuivaineid – pudruhelbed, makaronid, jahud, mida kogunes 456 kg ning purgitoidud ja konservid, mida kokku oli 273 kg,” loetles ta. „Lisaks veel õli, suhkur, hommikusöögihelbed, maiustused jm. Tore on tõdeda, et keeruline aeg ei ole vähendanud annetajate hulka.”