Abituriendid alustasid olulise lõpuspurdiga

Järvamaalt registreerus riigieksamitele 186 õpilast, neist enim, 63 õpilast, Järvamaa kutsehariduskeskusest ja 61 õpilast Paide gümnaasiumist. Türi ühisgümnaasiumis teeb eksameid 27, Koeru keskkoolis 19 ja Järva-Jaani gümnaasiumis 11 õpilast. Varem lõpetanuid on eksaminandide seas viis.

Paide gümnaasiumi direktor Margo Sootla ütles, et elab südamest oma kooli abiturientidele kaasa. «Ma ei muretse selle pärast, et nad eksamit ära ei teeks, vaid et neil eksam ikka hästi läheks,» sõnas ta.