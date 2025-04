Aravetelt saab alguse eriline motosari

Sarja korraldaja Helina Rauk selgitas, et Särtsuka sarja korraldavadki nad koos oma abikaasaga, perekonnasõbrad abilistena kaasas. „Särtsukas, millega meie sarjas lapsed võistlevad, on elektriline tasakaaluratas ehk näeb välja nagu jooksuratas, aga on akutoitel. Eelmisel aastal lisasime sarja ka e-mootorrattad ning nende klassideks E2, E3 ja E5,” täpsustas ta. „Sari on mõeldud lastele vanuses 2-7 aastat ning sai sai alguse sellest, et minu poeg sai kaheaastaseks ning sõitis särtsukaga ringi. Et abikaasa sõidab motokrossi, siis leidsime, et ka lapsele võiks olla mingi väljund.”