Järvamaa laulu- ja tantsupeo prooviperiood on juba saanud alguse

31. mail Vargamäel toimuv pidu toob kokku üle 2300 esineja. Nüüd, mil suuremal osal tantsijatest ja lauljatest on peo ülevaatused selja taga, on aeg pöörata pilgud maakondlikule peole. Erinevatel liikidel on eelproovid erinevalt, Vargamäel algavad proovid 28. mai ning ühine läbimäng kõikidele esinejatele on 31. mai lõunal.