Arvamusfestival 2025 lahkab Eesti kõige põletavamaid küsimusi

Festivali üks keskseid fookusi on sel aastal konfliktidel, mis seni on avalikus ruumis tihti vaiba alla lükatud. Aruteluformaat toob kokku inimesed, kelle vaated on vastandlikud, kuid keda ühendab soov arutada, otsida lahendusi ja kuulata ka teistsugust perspektiivi.