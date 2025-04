Lapsele seksijutte rääkinud Järvamaa mees suhtles tegelikult hoopis politseinikega

Varem analoogseid kuritegusid toime pannud mees oli 2023. aasta lõpus sotsiaalmeedias aktiivne ning ahvatles seksuaalselt last. Mees ütles lapsele, et on 25-aastane noormees x ja rääkis seksuaalsetel teemadel. Samuti saatis foto, millel oli kujutatud kõvastunud peenis. Samuti nõudis korduvalt, et tüdruk saadaks endast erootilise ja pornograafilise sisuga pilte ning pakkus korduvalt tüdrukule vestluse käigus kohtumist seksuaalsel eesmärgil.