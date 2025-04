​Meie statistika põhjal, mis tugineb eelmise aasta seisule, on esirinnas Valgamaa, Võrumaa ja Põlva, Kesk-Eestis Järva malev. Kui liikmeskonna suurusjärk on 1100–1400, siis tervikuna need malevad ei ole väikesed. Aga kui räägime sellest osakaalust, mis jääb eeltoodud malevate puhul 500 kanti, kellega sõjaaja üksuse komplekteerime, siis peame ikkagi rääkima tegevliikmetest ja fakt on see, et kõik ei ole kasutatavad kas vanuse tõttu või muul põhjusel.