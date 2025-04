VARSTI-VARSTI Türil on oodata suuremat vahupidu

Et viimastel päevadel on jagunud parasjagu päikest ja soojakraade, on Türi tehisjärve ääres jalutajad hoolega uurinud, kas sel kevadel on kirsialleel ka õiepidu oodata. Viimasel paaril kevadel on ilmad olnud väga muutlikud ning külmad on õiepungad enne nende puhkemist ära näpistanud.