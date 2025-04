Ambalased nägid oma mail merikotkast

Ambla piirkonnas merikotka märkamine on rõõmustav näide sellest, et liik levib ka sisemaal. Kogukonnas aruteluks tulnud teema jätkuks teatas Raka külas elav naisterahvas, et nende maja lähistel põllul oli juba möödunud aastal samuti merikotkast näha. «Äi teadis rääkida, et pesa asub kotkal Lehtse rabas,» sõnas ta.