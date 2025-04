Vedelkütuse varu tagamiseks määrati ligi 6,2 miljonit eurot toetust

PRIA toetuste rakendamise osakonna rakendusjuht Urmas Saarna ütleb, et toetust rahastatakse veel maaelu arengukava programmiperioodi 2014-2020 vahenditest. „Nimetatud vahendid tuleb PRIA poolt välja maksta hiljemalt 2025. aasta lõpuks. See tähendab, et tegevuste elluviimise periood on väga lühike, toetuse tegevused peavad olema ellu viidud ning vajalikud dokumendid PRIAle esitatud hiljemalt 30. septembril. Seetõttu paneme taotlejatele südamele, et nad alustaksid investeeringute tegemisega esimesel võimalusel. Rõõmuga saame tõdeda, et esimesed maksetaotlused on juba meie lauale saabunud ning saame peagi teha ka esimesed toetuse väljamaksed,“ lisab Saarna.