Veidi vähem kui kuu hiljem on pilt mõisapargis kordades uhkem. Viimastel päevadel Eestisse­ jõudnud soojalaine on sellele jõudsalt kaasa aidanud ja tulpide kasvamise krudinat võiks lausa kõrvaga kuulda.

«Tulpidele väga meeldib selline ilm,» kiidab mõisa perenaine Tuuli Org viimaste päevade arenguid. Ta nendib ka, et ütlusel «Aastad pole vennad» on tõepõhi all ja selle tõenduseks on selja taha jäänud talv, mille Kirna tulbid edukalt üle elasid. «Terve talv oli küllaltki soosiv igasugustele lilledele, ka sibullilledele – külm pole neile midagi väga häda teinud.»