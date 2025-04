Pühade eel on kanamunade müük jõudsalt kasvanud

Kuigi maailma, eriti USA kanamunaturgu raputav linnugripi põhjustatud defitsiit on hakanud mõjutama ka nõudlust Põhjamaades ja linnugripp on hakanud ka Euroopas levima, ei ole Eesti tarbijateni hinnahüpped seni veel jõudnud: Coopi andmetel on Eestis sel nädalal, lihavõtete eel kanamunade müük kerkinud lausa kuni 70 protsenti.