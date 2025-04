Kui Disney Company teeks Kadri Kõrvekust eluloofilmi, näeks see välja järgmine. Kümneaastane tüdruk seisab nukralt muusikakooli ukse taga, kuhu teda «kõrge» vanuse tõttu ei võeta. Aastate pärast töötab neiu ooperiteatri garderoobis ja unistab lauljaks saamisest. Ta vaatab õhates kuulsate ooperisolistide fotosid seintel ja soovib, et ka tema pilt kunagi nende kõrval ripuks. Film lõpeb sellega, et neiust ongi saanud ooperitäht.

Järva Teataja versioon Kadri loost on tegelikult täpselt sama. Ainult et muinasjutu pähe räägitud loo kõik tegelased on päriselt olemas ja sündmused päriselt juhtunud.