Koolipäev algab edaspidi kell üheksa või hiljem

Vähendatud ja välja jäetud on mitmeid nõudeid. Näiteks enam ei reguleerita, et igal õpilasel peab olema võimalus pärast kehalise kasvatuse tundi vahetunni jooksul end sooja veega puhtaks pesta jms detailsusi, mis on praktikas tagatud. Lisaks on kaotatud nõue, milline peab olema õpilase õppetöökoha kaugus välisseinast ja akendest või tahvlist.