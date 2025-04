Soojad ilmad annavad märku, et suvi pole enam kaugel. Peagi on julgemad mudilased kindlasti veekogude ääres, et varbaga vett proovida ja rannas hullata. Et õnnetusi ennetada, on koolides alanud koolitused, kus räägitakse veega seotud ohtudest ja sellest, kuidas tuleb käituda ohu korral.