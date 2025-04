Gripihooaja algusest on gripi tõttu haiglatesse viidud 1253 inimest, neist 47 protsenti on 65-aastased ja vanemad. Intensiivravi osakonda sattus 9 protsenti kõigist gripi tõttu haiglatesse viidutest, neist 17 protsenti olid 60-aastased ja vanemad. Alates gripihooaja algusest on grippi surnud 69 inimest. Surnute mediaanvanus oli 85,5 aastat.