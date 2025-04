ETTEVAATUST! Suvilates varitseb oht, mis jääb tihtipeale tähelepanuta

G4S tellitud vingugaasi teadlikkuse ja andurite kasutuse uuringu järgi viibib Eestis üle 105 000 inimese oma suvekodus või maakodus, kus vingugaasiandur on seadusega kohustuslik, kuid andurit reaalselt ei ole. Enamasti on tegemist majapidamistega, kus on kasutusel tahke- või gaasiküte. Kuigi 93 protsenti vastanutest teab, et sellises hoones on andur kohustuslik, kasutab seda suvekodudes vaid 57 protsenti.