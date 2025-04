"Eesti Muuseumiühing on aastaid teinud tööd selle nimel, et jõuda järjest laiema sihtrühmani. Meil on Euroopa statistika järgselt kõige rohkem muuseumeid inimese kohta, kuid ometi ei jõua endiselt mitte igaüks meie pakutava sisuni. Põhjuseid on erinevaid, aga üks olulisemaid nendest on kindlasti ligipääsetavus," ütles muuseumiühingu tegevjuht Anu Viltrop.