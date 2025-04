Jüriööjooks on Eestis igal aastal jüripäeva paiku toimuv öine teateorienteerumisvõistlus. Võistkonna suuruseks põhirajal on viis liiget, kellest vähemalt kaks on naised. Põhiraja kõrval on võimalus osaleda ka lühemate distantsidega kolme vahetusega mini-Jüriööl.