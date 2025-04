Kohale tulnud talgulistele tööd jagus. Rada on matkajate seas menukas igal aastaajal. Loodus aga on teinud oma töö ja nii oli vaja välja vahetada mõned laudteed toestavad prussid, eemaldada tuulega rajale langenud ja liikumist takistavad puud. Ka sai iluravi raja alguses asuv kuivkäimla. Talgulised said oma töötundide eest tasuks kosutavat talgusuppi.