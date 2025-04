Järvamaa põhjaosa sai öised kofeiinipunktid

Tuttuued masinad on strateegiliselt paigutatud. Nimelt näiteks läbi Ambla kulgeb tee, mida kasutavad tihti kaugveo autojuhid ning kohalikud põllumehed, kes väärivad samuti korralikku kofeiinilaengut, olgu see siis enne heinategu või pärast kartulivagude mõõtmist. Kohalikud põllumehed sõidavad sama tihedalt ka läbi Aravete ning just seal ongi mõnus üks peatus sooja joogiga teha.