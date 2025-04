Järvamaa mehi tabas Võhandu maratonil ebaõnn

Marti Lepik andis sotsiaalmeedias teada, et see sõit jääb kindlasti pikaks pikaks ajaks meelde. „Jääb meelde super korralduse poolest, jääb meelde megailusa ilma poolest, kuid eriliselt jääb see meelde meie ebaõnne poolest,” sõnas ta. „Kogu meie hea sooritus ja tugev tulemus jäi lihtsalt ühe pisikese mutri taha. Nimelt kolmekümnendal kilomeetril, peale Paidra ülevedu, kadus meie kajakil ära tüürilaba kinnihoidev mutter. Tänu sellele muutus me alus juhitamatuks.”