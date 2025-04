Hobikunstnikud tõid õhtused näpuharjutused peidust välja

Paide kunstikooli õppekoordinaator Kristina Such tutvustas, et muuseumi näitusesaalides saab uudistada õppejõu Mare Olevi maalistuudios osalejate värsket loomingut. Esindatud on ka Marge Laagemanni käsitöödisaini stuudio ja Natalia Haugi juhendatava keraamikastuudio paremad tööd.

Such rääkis, et täiskasvanute hobisid arendavad stuudiod on kunstikoolis menukad. "Seal käib palju huvilisi, kes soovivad segasest ja stressirohkest argielust veidikeseks põgeneda ja tegeleda sellega, mis tõeliselt rõõmu valmistab," lausus ta. "Meil on hea meel, et saame neile väljundit pakkuda, sest kunstikool on tõepoolest mõeldud kõigile."