Lasteaialapsed tõid lavale metsakooli, kalakasvatuse ja palju rõõmu

Retla-Kabala koolis on juba ammune traditsioon tähistada märtsikuist teatrikuud näitemängupäevaga. See on päev, mil lavale astuvad nii lasteaialapsed, kooliõpilased kui ka õpetajad, et tuua vaatajateni isetehtud lavastusi, mis on täis loovust, lusti ja sõnumit.