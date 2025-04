Jaama tänava kaasajastamine jõuab ehitusfaasi

Rekonstrueerimistööde eesmärk on suurendada liiklusohutust, parandada jalakäijate liikumisvõimalusi ja uuendada amortiseerunud teekatet. Uuendatud tänaval kavandatakse kahepoolse kaldega sõidutee, millele lisanduvad sademevee äravoolu tagavad restkaevud. Restkaevudest juhitakse vesi torustike kaudu külgkraavi. Samuti on plaanis kõnnitee laiendamine 2,5 meetrini ning selle äärekivide madaldamine, et tagada parem ligipääsetavus ja ohutus.