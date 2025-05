Sõiduk esimesel ja tagumisel põrkeraual on värvikahjustused ning tagumisel põrkeraual on mõrad. Sõiduki küljeuksel, juhiuksel ja kütusepaagi kattel esineb roostekahjustusi ning salong ja istmed on kulunud ja määrdunud. Sõiduk on hoiul alates novembrist 2024 ning vajab käivitamiseks akustarteri abi. Sõidukil on üks süütevõtit.