Paide juustutehasest käib päevas läbi 800 tonni toorpiima

Lahtisi otsi oli palju ka seetõttu, et nii mastaapset tööstust piima väärindamiseks ei ole Eestis varem nähtud. Kui keskmiselt toodavad Eesti piimafarmerid umbes 2400 tonni toorpiima päevas, siis Paide tehas suudab sellest väärindada 1100 tonni. Realistlikult räägitakse piima puhul aga siiski terve baltikumi piimaturust, mis koos Läti ja Leeduga tähendab umbes 9000 tonni toorpiima päevas. Just baltikumi mastaap on see, mida uut tehast planeerides sihtima hakatigi. Eesmärk oli, et suurte Poola ja Põhja-Saksamaa piimatööstuste kõrvale tekiks konkurentsivõimeline Baltikumi tootmine, mis võimaldaks ka Eesti piimakarjapidajal saada Euroopa keskmisega võrdväärset hinda.

„E-Piima eesmärk oligi see, et Eesti piima hind, mis muidu oli alati neli kuni kuus senti Euroopa Liidu keskmisest maas, jõuaks samamoodi sinna tasemele,“ ütleb E-Piim Tootmise juhatuse esimees Jaanus Murakas. „Nüüd aga juhtus see isegi varem, enne veel kui tehas täies mahus tööle on hakanud. Me oleme tehasega 75% peal, aga piimasektori konkurentsivõime on juba täna suurenenud ja farmer saab oma piimatoodangu eest üha rohkem kätte.“