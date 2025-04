Päästekomandod saavad uued nüüdisaegsed autod

Uued päästeautod on mõõtmetelt küll samad mis varasemad mudelid, kuid nende varustusse ja tehnoloogiasse on tehtud olulisi uuendusi. «Näiteks on masinad varustatud kõrgsurve- ja külmlõikesüsteemiga COBRA, mis võimaldab kustutada põlengut ka hoone seina läbistades,» selgitas Vahter­. «Süsteem kasutab põhiauto mootorit jõuallikana. Selline süsteem on Eestis esimest korda ja vajab kindlasti põhja­likku väljaõpet.»



Samuti on täiustatud kabiini mugavust ja varustuse hoiustamist, et sõidu ajal oleksid esemed turvaliselt kinnitatud.​ ​«See on selleks, et kiirel sõidul või avariil esemed kabiinis lahtiselt poleks ning meeskonnaliikmetele viga ei teeks,» lausus­ Vahter.



Lisaks on uutel päästeautodel rohkem akutööriistu, sealhulgas saage, ketaslõikureid ja liiklusõnnetuste puhul tarvilikke seadmeid. Vahteri selgitusel vähendab akutoitega tööriistade kasutus vajadust generaatoreid käivitada ning võimaldab operatiivset tegutsemist ka suitsuses keskkonnas.



Koos varustusega maksab uus päästeauto ligi 500 000 eurot. Soetatakse 46 uut päästemasinat, mille ostu toetab osaliselt Euroopa Liit. «Selline investeering tagab, et meie kutselises päästesüsteemis on vaid nüüdisaegsed ja pääst­jate hinnatud põhiautod,» ütles­ Vahter.



Uute masinate saabumine tähendab, et praegused päästeautod jaotatakse teistele komandodele. Paide ja Türi 2017. aasta päästeautod liiguvad Koeru ja Aravete komando kasu­tusse. Need autod on Vahteri sõnul endiselt väga head.



Uute masinate kasutuselevõtt eeldab koolitusi, mis keskenduvad eelkõige uue varustuse ja külmlõikesüsteemi kasutusele. Vahter rõhutas, et väljaõpe ei mõjuta teenuse kvaliteeti, pigem suurendab päästetööde tõhusust ja ohutust.