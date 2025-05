Koeru hooldekeskus otsis naabrite juurest töötajaid

Külg külje kõrvale oli oma lauad sättinud kaks hoolekandeasutust: Pandivere pansion ja Koeru hooldekeskus. Soov oli neil üks – leida hooldajaid. "Neid on pidevalt vaja," sõnas Pandivere pansioni juhataja Terje Teder. "Töö pole enam füüsiliselt nii raske, on palju abivahendeid, aga vaimne pinge on küll suur. Samas on rõõmu ikka rohkem."