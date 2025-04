Nõustajad käivad Järvamaal ukselt uksele

Järva maakonnas edastasid Nublu andurid märtsis iga päev keskmiselt üle nelja häireteate, mis tähendab, et iga päev sattus tuleohtlikku või vingugaasimürgistuse olukorda üle nelja perekonna. Paraku on nutikas Nublu andur Järva maakonnas vaid igal kümnendal inimesel. Õnnetusi juhtub aga üsna palju.

Ilmekas näide märtsist juhtumitest on see, kui Paide eramust edastas Nublu andur tulehäire, millele reageerinud patrull välisel vaatlusel tuld ega suitsu ei näinud, kuid tunda oli kõrbelõhna. G4Si juhtimiskeskus sai lõpuks ühendust ka ühe kontaktisikuga, kes ütles, et keegi peaks kodus olema, kuid ta ise jõuab ca 15 minuti jooksul. Patrull kutsus välja ka Päästeameti ja päästetöötajatega samaaegselt jõudis eramu juurde ka kontaktisik. Ust avades selgus, et eramu on paksult suitsu täis. Suitsu tekitas pliidile jäetud toit, mis oli läinud kõrbema. Pliidi ees toolil magas aga mees, kes toimetati hoonest välja ning päästetöötajad ventileerisid maja. Kohale kutsuti kiirabi, kes vaatas mehe üle.