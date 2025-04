KINGIKS KRATT JA AABITS Lugemissõbrad käisid ministri ja riigipea jutul

Muidugimõista võtsid klubilised teate rõõmuga vastu, lugesid uuesti läbi Mati Undi "Sügisballi" ja jõudsid teel salvestamisele loetu üle ka muljeid vahetada. Stuudiopäevast pealinnas kujunes meeldejääv sündmus, sest ei juhtu just tihti, et saad riigipeaga raamatute üle mõtteid vahetada. Loomulikult said külalised end koos president Alar Karise ja kirjandusminister Mart Juurega ühisele pildile jäädvustada. Türilased võtsid kaasa ka külakosti – kooli tehnoloogiaõpetaja Peeter Kruusemendi poolt valmistatud raamatukratid, Türi aabitsad ning kooli õpilaste poolt valmistatud kunstitööd.