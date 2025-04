Täna oli stardis 45 osalejat, nii lapsi, noori kui ka vanemaid inimesi. Ühe ringi pikkuseks on 565 meetrit. Eelmisel aastal püstitati võistluse rekord 9,5 ringiga. Täna sündis uus tippmark - Tommy Orumaa tegi poole tunniga Vallimäele peale 12 ringi.

Huvitav fakt on seegi, et Orumaa on sõjaväelane ning ka ise sõjaveteran, olles osalenud mitmetel missioonidel.