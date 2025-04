Korvpalliklubi tegevjuht Tõnis Tõnström ütles, et kunagise Järvamaa legendaarse korvpallikohtuniku Toivo Rannu auks tehtud rändkarika eesmärk on väärtustada korvpallikohtuniku tööd ja motiveerida neid seda tööd tegema nii, et võistlemine oleks aus, sportlik ja pakuks kõigile rahuldust.