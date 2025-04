Teenekas jazzmuusik teenis uhke auhinna

Koostöös Kultuuripartnerluse sihtasutusega anti aastatepikkuse silmapaistva töö ja panuse eest välja ka prestiižne auhind „Panus Eesti jazzmuusikasse”, mille pälvis Roosna-Allikult pärit saksofonist, ansamblijuht ja helilooja Lembit Saarsalu. Tunnustavate tiitlitega, nagu „Saksofonikuningas”, „Eesti jazzi visiitkaart” ja „Jazzipärl”, pärjatud muusik on jazzi mänginud pea 60 aastat – sellest saati, kui ta tolle aja kõige esinduslikumas restoranis „Kevade” esimest korda saksofoniga üles astus. Rahvusvahelistel lavadel on Lembit Saarsalu esinenud üle 40 aasta ning andnud oma panuse jazzmuusika arengusse ka pedagoogina, töötades kaheksa aastat Heino Elleri muusikakooli rütmimuusika osakonnas. Lembit Saarsalu auhinnaks on 10 000 eurot Kultuuripartnerluse sihtasutuselt, preemiat rahastavad ettevõtjad Heiti Hääl ja Raul Lõhmus.