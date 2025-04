Tänukirja võtsid vastu Järva vallavanem Toomas Tammik ja Järva valla kirikute päevade projektijuht Kai Kanarik. „On äärmiselt tore, et meid on märgatud ja see on suur tunnustus ühele omavalitsusele, mis korraldab spetsiifilist kultuuriloolist sündmust, kus keskmes on kirikud," ütles Kanarik.