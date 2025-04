Kolmnurksest hoonest saab suvekohvik

Varasemalt on sama ala rendile antud kahel korral. Pilve sõnul on plaan luua järve äärde kerge suvekohvik, kus pakutakse karastusjooke, kohvi ning varustuse renti, nagu näiteks aerulauad. „Kavas on korraldada järve ääres üritusi nagu näiteks aerulauajooga ja grillõhtud," avaldas Pilv mõned plaanid seoses järveäärse alaga. Pilve jaoks on Järva-Jaani piirkond südamelähedane. Ta on käinud Peetri koolis ja Järva-Jaani gümnaasiumis ning siin elavad ka tema sugulased. „Kogukonna arengu huvides tuleb tegutseda," lausus Pilv, kelle sõnul on tegemist rohkem missiooniga kui eesmärgiga teenida suurt kasumit.

Mõte osaleda enampakkumisel oli Pilvel ka eelmistel perioodidel, siis aga polnud sellist aega, et jõuda uude tegemisse panustada. „Vald on teinud järvele uue detailplaneeringu, mis on ka päris perspektiivikas. Tuleks ainult inimesed kaasa," lausus Pilv. Tema sõnul on tehtud samme, et piirkond ja konkreetselt järveäärne ala areneks ning ta soovib sellesse arengusse ka ise panustada. Järva-Jaani kogukonnal on eesmärk taastada Järva-Jaani lasteaia nimeline matkarada. „Ma olen selles juhtgrupis, kes püüab järve ääres seda rada taastada," ütles Pilv. Raja arengust on huvitatud nii kool kui ka lasteaed. Esialgu planeeritakse teha lühem õpperada, mida siis hiljem tulevikus saaks pikemaks arendada.