2025. aasta esimese kvartali seisuga lisandus võrku 353 uut elektritootjat. Kokku on Elektrilevi võrgus 22 825 elektritootjat, kellest 13 455 on mikrotootjad. Võrguga ühendatud elektritootmise võimsus on 967,1 MW. Elektritootjate poolt maksimaalne võrku antud võimsus oli I kvartalis 657,4 MW.