Sunniraha nõue ajendas Järva valda kohtuteed käima

Neljapäevasel Järva vallavolikogu istungil käsitles vallavanem Toomas Tammik ühe teemana haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) sunniraha nõuet, mis esitati Järva vallale kvalifikatsioonile vastavate õpetajate liiga väikese arvu tõttu Põhja-Järva koolis. Vald on seisukohal, et sunniraha määramine on ebaõiglane, millega ühtlasi on loodud üle-eestiline pretsedent.