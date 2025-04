Aravete alevikus elab 1. jaanuari seisuga 678 inimest. Seal on 9-klassiline põhikool ning sügisel avatakse uus lasteaed. Aravetel on olemas üks avalik mänguväljak, mis on kohalike hinnangul ebamõistlikus asukohas ning ei leia selle tõttu kasutust. Nüüd on kogukond haaranud ohjad ja asunud ise tegudele.