Mudilased silkasid pargi all võidu

Tiiu Väli ütles, et nii nagu nende üritusel tavaks on saanud, pole võit tegelikult tähtis ja kiirematele auhindu ei jagata. "Aga lapsed ise seavad omale eesmärke ning nende võistlusjärgsed emotsioonid tulenevadki sellest. Mõni rõõmustab edu üle ja mõni kurvastab, et kaotas," sõnas ta.