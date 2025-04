Heategevuslik meesteklubiei taha muutuda ajalootolmuks

LC Paide Bastioni järgmise aasta president Kersten Kattai (vasakult), Aivar Tubli ja Harri Luts on juba vilunud pannkoogiküpsetajad. Müügist teenitav raha läheb kõik heategevusse kohaliku kogukonna ja laste abistamiseks.

Paides tegutseb üks meesteklubi, mis pole teps salaselts või vennaskond, vaid on juba 34 aastat avalikult pühendunud suurtele ja väikestele heategudele. Tavainimesed neist palju ei tea ja oma tegudega nad ülemäära ei uhkusta, aga nende panus kohaliku kogukonna heaolusse on oluline. Jutt käib LC Paide Bastionist, kelle liikmeskond ootab enda hulka tegusaid mehi, et heateod Paides ei lõpeks.