Märtsis taotletud pindalapõhine erakorraline toetus on taotlejatele välja makstud

PRIA toetuste rakendamise osakonna rakendusjuhi Sigrid Rõõmussaare sõnul kulges taotluste vastuvõtt sujuvalt ning toetused on saajatele praeguseks ka välja makstud. "Oleme taotlejatele tänulikud, et nad alustasid taotluste esitamisega kohe vastuvõtuperioodi esimestel päevadel, aidates sellega kaasa protsessi ladusale toimimisele. Rõõm on tõdeda, et taotlejad kasutasid pakutud toetusvõimalust aktiivselt ning loodame, et toetus aitab põllumajandusettevõtjate keerulisi olusid leevendada," lisab Rõõmussaar.