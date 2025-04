Jüriööjooksul püstitati uus rajarekord

Ilm oli teatejooksu jaoks ideaalne: pilves, kuid vihma ei tibutanud, puhus nõrk tuuleke. Järva valla spordikeskuse Põhja-Järva piirkonna sporditöötaja Reimo Kaasiku on varem teatejooksul osalenud Ambla SK vanade võistkonnas. „See oli raske jooks, tuul oli nii vastu, et ei tundnud, kas jalg läks üldse maha või mitte. Ilm oli ko-hu-tav,“meenutas Kaasiku, kes sedapuhku oli võistluse korraldaja rollis.

„Amblast kaks, Aravetelt neli, ülejäänud Ahulast ja Kaalepist,“ loetles ta võistkondi. „Kui meil täna on kümme võistkonda, tähendab see, et me oleme viiskümmend inimest õue toonud, pluss saatjad. Sikutame nad ekraanide tagant välja.“