Kirna mõis pälvis tunnustuse uuendusliku mõisamajandamise eest

Kui ajalooliselt olid mõisad eelkõige põllumajandusüksused, siis tänapäeval nähakse neid sageli kui peopaiku, hotelle või spaasid. Kirna mõis on leidnud oma ainulaadse koha just nende kahe vahele jäävas ruumis. Seal on loodud täiesti omanäoline mõisamajandamise mudel, kus fookuses on looduse ilu, kultuuripärandi säilitamine ja inimeste heaolu.