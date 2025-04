Veiko Veskimäe astus ametlikult Klavani teami

“Jalgpalli arengu selgroog on treenerid, aga täna on see selgroog paigast ära. Treeneriametit ei väärtustata piisavalt, palk on madal ja arenguvõimalusi napib. Kui tahame, et igas vanuses mängijad saaksid areneda parimal moel, peame suunama klubidele selleks võrdselt jagatud toetust ning looma treeneritele paremad võimalused täiendkoolituseks,” rõhutas Klavan.