Eesti sõjamuuseum koondas Nõukogude sõjamonumendid avalikku andmebaasi

Andmebaas põhineb 2022. aastal Riigikantselei juures tegutsenud Nõukogude okupatsioonivõimu mälestusmärkide kaardistamise töörühma koostatud materjalil ja sinna on kantud 366 Eesti territooriumil asunud või asuva Nõukogude sõjamonumendi andmed. Andmebaasi iga monumendi kirjes on märgitud, kas see on eemaldatud või mitte, ning monumenti puudutav ajalooline info. Võimalusel on lisatud ajaloolised õiendid ja artiklid, link täiendava infoga ning fotod.