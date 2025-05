„Kolisin kodust välja kui olin 16aastane. Mulle tekkis toona viis aastat vanem boyfriend, kellest sai minu elukaaslane. Tundsin kogu aeg, et tahan kiiresti suureks saada, aga nüüd tagasi mõeldes tunnen, et võinuksin kauem laps olla,“ mõtiskleb Õhtulehe saates Järvamaalt pärit Kristiine Frei (26), kes on töötanud traktoristina ja proovinud saada ilmateadustajaks, kuid tegutseb nüüd hoopiski populaarse tiktokkerina.