Ajavahemikul 19.04.2025 kuni 20.04.2025 on Murumoori mänguväljakul kinnitustest lahti kangutatud avalik kuivkäimla ning see on keeratud ümber. Murumoori mänguväljakul juhtunu võisid salvestada G4S turvakaamerad, mis asuvad mänguväljaku läheduses.